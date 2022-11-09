موفد من مصرف لبنان يشرح لميقاتي مخاطر تمويل شراء المحروقات لكهرباء لبنان بغياب ضمانات تشريعية

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LBCI News Lebanon

علمت الـLBCI أن موفدا من مصرف لبنان التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ليشرح له مخاطر تمويل شراء المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان من دون وجود ضمانات تشريعية تُقر في مجلس النواب تفرض على كهرباء لبنان تسديد ما يمكن أن تحصل عليه.