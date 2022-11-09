أخبار لبنان
09 تشرين الثاني 2022 - 10:04
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موفد من مصرف لبنان يشرح لميقاتي مخاطر تمويل شراء المحروقات لكهرباء لبنان بغياب ضمانات تشريعية

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موفد من مصرف لبنان يشرح لميقاتي مخاطر تمويل شراء المحروقات لكهرباء لبنان بغياب ضمانات تشريعية
Lebanon News
علمت الـLBCI أن موفدا من مصرف لبنان التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ليشرح له مخاطر تمويل شراء المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان من دون وجود ضمانات تشريعية تُقر في مجلس النواب تفرض على كهرباء لبنان تسديد ما يمكن أن تحصل عليه.
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