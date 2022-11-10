وضاح صادق: لم أغير مواقفي يوماً ولن أغيرها

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LBCI News Lebanon

اشار النائب وضاح صادق الى أنه لم يغير مواقفه يوماً ولن يغيّره.



وقال في تغريدة عبر تويتر: "لم أغير مواقفي يوماً ولن أغيرها، فأنا واضح بمبادئي دائماً. بعد تفجير بيروت، أطلقنا جبهة المعارضةاللبنانية، وميشال معوّض كان في صلبها".



وأضاف: "بعد انتخابي صرحت أكثر من مرّة أنّني سأعطي صوتي في الإنتخابات الرئاسيّة لواحد من حلفائي، ميشال معوّض، سامي الجميّل أو نعمة افرام. وأكّدت أن هذا موقفي الشخصي ولكنّي ملتزم بقرار التكتّل، والتزمت.. ولكن عندما فقد التكتل الرؤية الواضحة رئاسيّاً، عدت إلى قراري وصوتت لميشال معوّض، وسأستمر".

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