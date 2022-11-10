سليم الصايغ للـLBCI: سنستمر بالضغط السياسي المطلوب لانتخاب رئيس

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اعتبر النائب سليم الصايغ أن لا نية لدى الفريق الآخر لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، قائلًا: "هذا لن يغيّر في موقفنا فسنستمر بالضغط السياسي المطلوب لانتخاب رئيس".ورأى في حديث للـ LBCI أن المطلوب من الفريق الآخر أن يقوم بنقلة نوعية ويتشاور بشكل جدي في موضوع الرئاسة، مؤكداً ان لا جدية بالتعاطي مع هذا الملف.وقال: "الهدف الاساسي هو انتاج رئيس ولو أردنا انتظار إشارات خارجية لكان تصرفنا مماثل لتصرّف الكتل التي تعطّل الجلسات اليوم".وشدد على أن النائب نعمة افرام لديه كل المقومات التي تخوله أن يتحاور مع الجميع إنما في الظرف الحالي لا نية لاستبدال النائب ميشال معوّض بأي مرشح آخر وافرام لا يجب ان يقدم على طرح اسمه قبل تأمين ظروف النجاح.