أبي رميا للـLBCI: نواب التيار سيصوّتون بورقة بيضاء في جلسة اليوم

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أكّد النائب سيمون أبي رميا أن نواب التيار الوطني الحر سيصوّتون بورقة بيضاء في جلسة اليوم وقال: "ربما رئيس التيار النائب جبران باسيل لن يحضر بداعي السفر ومع احترامنا لفرنجية لا رغبة لدينا في انتخابه واذا اراد "أمل" و"حزب الله" خوض معركة به فبإمكانهم ذلك ولن يكون التيار مشاركًا بها".واعتبر أن هناك استحالة اليوم ان يكون هناك خيار جدي على مستوى التيار وقال: "لن نختار ميشال معوض ولا سليمان فرنجية وكان هناك تمنٍ من بو صعب أن يطرح اسم ولكن الظروف لا تسمح باختيار اسم جدي".وأضاف: "لا نستطيع التوجه نحو قرار عكس قناعاتنا بالرغم من الاحترام الذي نكنه تجاه النائب فرنجية وتيار المرده".