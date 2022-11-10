أخبار لبنان
10 تشرين الثاني 2022 - 04:20
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محمد خواجة للـLBCI: اذا تبنّى التيار الوطنيّ الحرّ ترشيح باسيل للرئاسة فنحن لن نصوّت له

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محمد خواجة للـLBCI: اذا تبنّى التيار الوطنيّ الحرّ ترشيح باسيل للرئاسة فنحن لن نصوّت له
Lebanon News
اعتبر النائب محمد خواجة ان "التوازنات الموجودة في المجلس لا تسمح لأي فريق أن ينتج رئيسًا بمفرده والرئيس بري قد طرح فكرة القيام بمبادرة ولكن بعض المواقف غير المنطقية أدّت الى اجهاض هذه المبادرة ".

وقال في حديث للـLBCI "لدينا صداقة حميمة مع سليمان فرنجية وانا أرى أنه شخصية توافقية وفي سلوكه الداخلي ليس في موقع صداميّ مع أحد".
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واضاف "لا حل الّا ان نجلس ونتفاهم والّا هذه الجلسات ستتكرّر".

وأكد أن "في حال تبنّى التيار الوطنيّ الحرّ ترشيح باسيل للرئاسة فنحن لن نصوّت له".

ورأى ان "على رئيس الجمهورية ألا يمثّل شريحة من المسيحيين بل أن يمثّل جميع اللبنانيين".
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