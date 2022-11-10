فؤاد مخزومي للـLBCI: لمن يقول أن جلسات انتخاب الرئيس مسرحيّة فاليقترع باسم

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LBCI News Lebanon

تمنى النائب فؤاد مخزومي انتخاب رئيس للجمهورية واتخاذ هذا الموضوع بجديّة، قائلًا :"نحن لدينا مرشح حصل على أكثر من 40 صوتا و"يفرجونا هني شو عندن"".





وقال للـLBCI: "لمن يقول أن جلسات انتخاب الرئيس "مسرحيّة" فاليقترع باسم وليمتنع عن تعطيل الجلسات".



