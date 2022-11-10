أخبار لبنان
10 تشرين الثاني 2022 - 04:42
10/11/2022 04:42:45
فؤاد مخزومي للـLBCI: لمن يقول أن جلسات انتخاب الرئيس مسرحيّة فاليقترع باسم
فؤاد مخزومي للـLBCI: لمن يقول أن جلسات انتخاب الرئيس مسرحيّة فاليقترع باسم
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LBCI News Lebanon
تمنى النائب فؤاد مخزومي انتخاب رئيس للجمهورية واتخاذ هذا الموضوع بجديّة، قائلًا :"نحن لدينا مرشح حصل على أكثر من 40 صوتا و"يفرجونا هني شو عندن"".
وقال للـLBCI: "لمن يقول أن جلسات انتخاب الرئيس "مسرحيّة" فاليقترع باسم وليمتنع عن تعطيل الجلسات".
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