أخبار لبنان
10 تشرين الثاني 2022 - 04:42
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فؤاد مخزومي للـLBCI: لمن يقول أن جلسات انتخاب الرئيس مسرحيّة فاليقترع باسم

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فؤاد مخزومي للـLBCI: لمن يقول أن جلسات انتخاب الرئيس مسرحيّة فاليقترع باسم
Lebanon News
تمنى النائب فؤاد مخزومي انتخاب رئيس للجمهورية واتخاذ هذا الموضوع بجديّة، قائلًا :"نحن لدينا مرشح حصل على أكثر من 40 صوتا و"يفرجونا هني شو عندن"". 

وقال للـLBCI: "لمن يقول أن جلسات انتخاب الرئيس "مسرحيّة" فاليقترع باسم وليمتنع عن تعطيل الجلسات".

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