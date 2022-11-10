مارك ضو للـLBCI: سنصوّت بشعار ولدينا سلة من الاسماء

مارك ضو للـ LBCI: سنصوّت بشعار ولدينا سلة من الاسماء

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LBCI News Lebanon

اكد النائب مارك ضو أنه سيصوت بشعار في جلسة اليوم، قائلًا : "سنصوّت بشعار نجاة صليبا وأنا".

واضاف: "لدينا سلة من الاسماء منهم صلاح حنين وزياد بارود وناصيف حتي ومنفنحون على النقاش مع الآخرين".

ورأى أن قوى التغيير يجب ان تتفق على رأي، قائلًا: "يجب أن نعتذر من الشعب اللبناني لاننا نفشل في انتخاب رئيس ومن يفشّل الجلسة هو من يترك الجلسة ولا يسمح باكتمال النصاب".

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واعتبر في حديث للـLBCI ان هذا المجلس سيقصّر بمهامه اليوم.

وقال: "كان يجب أن يبقى النواب في البرلمان الى حين انتخاب رئيس ومن يترك الجسات ويغادر هو من يتسبب في عدم الوصول الى رئيس للجمهورية".



