أخبار لبنان
10 تشرين الثاني 2022 - 06:10
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مذكّرة بإقفال الإدارات العامة بمناسبة ذكرى الإستقلال

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مذكّرة بإقفال الإدارات العامة بمناسبة ذكرى الإستقلال
Lebanon News
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مذكّرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ذكرى الإستقلال يوم الثلاثاء في 22 تشرين الثاني.
 
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