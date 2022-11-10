أخبار لبنان
10 تشرين الثاني 2022 - 06:10
10/11/2022 06:10:21
مذكّرة بإقفال الإدارات العامة بمناسبة ذكرى الإستقلال
مذكّرة بإقفال الإدارات العامة بمناسبة ذكرى الإستقلال
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LBCI News Lebanon
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مذكّرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ذكرى الإستقلال يوم الثلاثاء في 22 تشرين الثاني.
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مذكّرة بإقفال الإدارات ا
لعامة بمناسبة ذكرى الإستقلال
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