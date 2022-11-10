أخبار لبنان 10 تشرين الثاني 2022 - 07:00 10/11/2022 07:00:26 قاووق: لبنان لا يتحمّل مفوضاً سامياً جديداً في لبنان ولا يقبل بفرض وصاية أجنبية من أي دولة

قاووق: لبنان لا يتحمّل مفوضاً سامياً جديداً في لبنان ولا يقبل بفرض وصاية أجنبية من أي دولة

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LBCI News Lebanon



أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أنّ" المقاومة اليوم في ذروة قوتها العسكرية كمًّا ونوعًا ويكفينا ما شهد به العدو" .



وقال انّ "العدو الإسرائيلي يُقرّ ويعترف أن أقوى جيش عربي سنة ٢٠٢٢ هو حزب الله في لبنان .



كلام الشيخ قاووق جاء خلال احتفال أقامه حزب الله في الغازية بمناسبة يوم الشهيد بمشاركة شخصيات وفعاليات وعوائل الشهداء

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وشدّد على ان " لبنان القوي بالمقاومة لا يخشى نتنياهو ولا يستجدي امنه من احد ولا يطلب ضمانات لنفطه ولغازه ولثرواته البحرية من احد ".



وأكد "قبل نتنياهو وبعده المقاومة هي الضمانة الحقيقية وهي الحصن الحصين للكرامة والسيادة وكل الثروات النفطية والغازية.".



ورأى أنّ لبنان الكرامة والمقاومة والإنتصار ابدا لا يتحمّل مفوضا ساميا جديدا في لبنان، ولا يقبل بفرض وصاية اجنبية من اي دولة كانت ولن نسمح بفرض رئيس بمواصفات أميركية او سعودية . أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أنّ" المقاومة اليوم في ذروة قوتها العسكرية كمًّا ونوعًا ويكفينا ما شهد به العدو" .وقال انّ "العدو الإسرائيلي يُقرّ ويعترف أن أقوى جيش عربي سنة ٢٠٢٢ هو حزب الله في لبنان .كلام الشيخ قاووق جاء خلال احتفال أقامه حزب الله في الغازية بمناسبة يوم الشهيد بمشاركة شخصيات وفعاليات وعوائل الشهداءوشدّد على ان " لبنان القوي بالمقاومة لا يخشى نتنياهو ولا يستجدي امنه من احد ولا يطلب ضمانات لنفطه ولغازه ولثرواته البحرية من احد ".وأكد "قبل نتنياهو وبعده المقاومة هي الضمانة الحقيقية وهي الحصن الحصين للكرامة والسيادة وكل الثروات النفطية والغازية.".ورأى أنّ لبنان الكرامة والمقاومة والإنتصار ابدا لا يتحمّل مفوضا ساميا جديدا في لبنان، ولا يقبل بفرض وصاية اجنبية من اي دولة كانت ولن نسمح بفرض رئيس بمواصفات أميركية او سعودية .

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