أخبار لبنان
10 تشرين الثاني 2022 - 07:04
10/11/2022 07:04:26
كميل شمعون للـLBCI: أتمنى أن تكون الجلسات الانتخابية مقفلة
كميل شمعون للـLBCI: أتمنى أن تكون الجلسات الانتخابية مقفلة
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LBCI News Lebanon
تمنى النائب كميل شمعون أن تكون الجلسات الانتخابية مقفلة.
وقال للـLBCI: "أتمنى أن تكون الجلسات الانتخابية مقفلة أي أن يبقى النواب في المجلس الى حين الخروج برئيس".
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