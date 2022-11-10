كميل شمعون للـLBCI: أتمنى أن تكون الجلسات الانتخابية مقفلة

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LBCI News Lebanon

تمنى النائب كميل شمعون أن تكون الجلسات الانتخابية مقفلة.



وقال للـLBCI: "أتمنى أن تكون الجلسات الانتخابية مقفلة أي أن يبقى النواب في المجلس الى حين الخروج برئيس".