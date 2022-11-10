أخبار لبنان
10 تشرين الثاني 2022 - 07:16
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أديب عبد المسيح للـLBCI: نتمنى على الطرف الاخر اختيار مرشح

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أديب عبد المسيح للـLBCI: نتمنى على الطرف الاخر اختيار مرشح
Lebanon News
قال النائب أديب عبد المسيح للـ LBCI: "نحن نطبّق الدستور ونأتي بكل ديمقراطية وننتخب مرشحًا اخترناه".

وتمنى بعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية على الطرف الاخر اختيار مرشح، معتبرًا أن من يُقاطع الجلسات هو من يزيد من وجع الناس ومعاناتهم.
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