أديب عبد المسيح للـLBCI: نتمنى على الطرف الاخر اختيار مرشح

Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيس الجمهورية,عبد المسيح,أديب عبد المسيح للـLBCI: نتمنى على الطرف الاخر اختيار مرشح

LBCI News Lebanon

قال النائب أديب عبد المسيح للـ LBCI: "نحن نطبّق الدستور ونأتي بكل ديمقراطية وننتخب مرشحًا اخترناه".



وتمنى بعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية على الطرف الاخر اختيار مرشح، معتبرًا أن من يُقاطع الجلسات هو من يزيد من وجع الناس ومعاناتهم.