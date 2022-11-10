أخبار لبنان
10 تشرين الثاني 2022 - 07:16
10/11/2022 07:16:35
أديب عبد المسيح للـLBCI: نتمنى على الطرف الاخر اختيار مرشح
أديب عبد المسيح للـLBCI: نتمنى على الطرف الاخر اختيار مرشح
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LBCI News Lebanon
قال النائب أديب عبد المسيح للـ LBCI: "نحن نطبّق الدستور ونأتي بكل ديمقراطية وننتخب مرشحًا اخترناه".
وتمنى بعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية على الطرف الاخر اختيار مرشح، معتبرًا أن من يُقاطع الجلسات هو من يزيد من وجع الناس ومعاناتهم.
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