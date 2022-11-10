أخبار لبنان 10 تشرين الثاني 2022 - 07:41 10/11/2022 07:41:58 رازي الحاج للـLBCI: اخترنا مرشحا من اجل خوض المعركة به حتى النهاية

رازي الحاج للـLBCI: اخترنا مرشحا من اجل خوض المعركة به حتى النهاية

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LBCI News Lebanon

قال النائب رازي الحاج: "اخترنا مرشحا من اجل خوض المعركة به حتى النهاية".



واضفا للـLBCI، من مجلس النواب: " فلترشّح الاطراف الاخرى اسمًا آخر ونقوم باللعبة الديمقراطية". الإعلان

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