أخبار لبنان
10 تشرين الثاني 2022 - 07:41
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رازي الحاج للـLBCI: اخترنا مرشحا من اجل خوض المعركة به حتى النهاية

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رازي الحاج للـLBCI: اخترنا مرشحا من اجل خوض المعركة به حتى النهاية
Lebanon News
قال النائب رازي الحاج: "اخترنا مرشحا من اجل خوض المعركة به حتى النهاية".

واضفا للـLBCI، من مجلس النواب: " فلترشّح الاطراف الاخرى اسمًا آخر ونقوم باللعبة الديمقراطية".
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