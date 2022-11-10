أخبار لبنان
10 تشرين الثاني 2022 - 07:41
10/11/2022 07:41:58
رازي الحاج للـLBCI: اخترنا مرشحا من اجل خوض المعركة به حتى النهاية
رازي الحاج للـLBCI: اخترنا مرشحا من اجل خوض المعركة به حتى النهاية
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LBCI News Lebanon
قال النائب رازي الحاج: "اخترنا مرشحا من اجل خوض المعركة به حتى النهاية".
واضفا للـLBCI، من مجلس النواب: " فلترشّح الاطراف الاخرى اسمًا آخر ونقوم باللعبة الديمقراطية".
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