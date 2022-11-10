أخبار لبنان
10 تشرين الثاني 2022 - 09:14
10/11/2022 09:14:00
للمرة الخامسة يطير نصاب جلسة انتخاب الرئيس... تفاصيل جلسة اليوم
تفاصيل جلسة اليوم..
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LBCI News Lebanon
سياسياً وللمرة الخامسة على التوالي يطير نصاب جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
سيناريو الجلسات السابقة تكرر، الورقة البيضاء تنافس النائب ميشال معوض في الدورة الاولى، وتطيير النصاب سيد الدورة الثانية.
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