أخبار لبنان
10 تشرين الثاني 2022 - 09:14
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للمرة الخامسة يطير نصاب جلسة انتخاب الرئيس... تفاصيل جلسة اليوم

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Lebanon News
سياسياً وللمرة الخامسة على التوالي يطير نصاب جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
سيناريو الجلسات السابقة تكرر، الورقة البيضاء تنافس النائب ميشال معوض في الدورة الاولى، وتطيير النصاب سيد الدورة الثانية.
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