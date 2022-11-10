أخبار لبنان 10 تشرين الثاني 2022 - 08:16 10/11/2022 08:16:47 الابيض يتسلم ٦٠٠ ألف جرعة من لقاح الكوليرا من منظمة الصحة العالمية

الابيض يتسلم ٦٠٠ ألف جرعة من لقاح الكوليرا من منظمة الصحة العالمية

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LBCI News Lebanon

تسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس ابيض 600 ألف جرعة من لقاح الكوليرا مقدمة من منظمة الصحة العالمية. وكشف أبيض كشف عن العمل للحصول على دفعةٍ ثانية من الجرعات تصل الى المليون ونصف جرعة لمواجهة العدوى ومنع انتشارها. الإعلان

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