أخبار لبنان
10 تشرين الثاني 2022 - 08:16
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الابيض يتسلم ٦٠٠ ألف جرعة من لقاح الكوليرا من منظمة الصحة العالمية

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الابيض يتسلم ٦٠٠ ألف جرعة من لقاح الكوليرا من منظمة الصحة العالمية
Lebanon News
تسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس ابيض 600 ألف جرعة من لقاح الكوليرا مقدمة من منظمة الصحة العالمية.
 
وكشف أبيض كشف عن العمل للحصول على دفعةٍ ثانية من الجرعات تصل الى المليون ونصف جرعة لمواجهة العدوى ومنع انتشارها.
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