أخبار لبنان 10 تشرين الثاني 2022 - 09:18 10/11/2022 09:18:00 العد العكسي لمباراة لبنان مع نظيره النيوزيلاندي انطلق

العد العكسي لمباراة لبنان مع نظيره النيوزيلاندي انطلق..ماذا في التفاصيل؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار كرة السلة,مباراة,العد العكسي لمباراة لبنان مع نظيره النيوزيلاندي انطلق..ماذا في التفاصيل؟

استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت إشترك الآن تسجيل الدخول تسجيل الدخول

LBCI News Lebanon

العد العكسي للمباراة التي ستجمع منتخب لبنان في كرة السلة مع نظيره النيوزيلاندي ضمن تصفيات كأس العالم انطلق..ماذا في التفاصيل؟ الإعلان

الإعلان