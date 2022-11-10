أخبار لبنان
10 تشرين الثاني 2022 - 09:18
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العد العكسي لمباراة لبنان مع نظيره النيوزيلاندي انطلق

العد العكسي لمباراة لبنان مع نظيره النيوزيلاندي انطلق..ماذا في التفاصيل؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار كرة السلة,مباراة,العد العكسي لمباراة لبنان مع نظيره النيوزيلاندي انطلق..ماذا في التفاصيل؟
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Lebanon News
العد العكسي للمباراة التي ستجمع منتخب لبنان في كرة السلة مع نظيره النيوزيلاندي ضمن تصفيات كأس العالم انطلق..ماذا في التفاصيل؟
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