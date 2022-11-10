ميقاتي مستقبلًا مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: إهتمام الحكومة الراهن يتركز على حل معضلة إنقطاع الكهرباء وتأمين الطاقة

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامنثا پاور بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، في حضور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الصحة فراس الأبيض، وزير العدل هنري خوري ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي.كما حضرت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا والوفد المرافق للسيدة پاور.ونوه ميقاتي خلال اللقاء بعمل وتقديمات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في كل القطاعات في لبنان، لا سيما في هذه الظروف الإقتصادية العصيبة التي يمر بها.وقال: "نتمنى دعم الوكالة الأميركية الإدارات اللبنانية تقنيًا لتمكينها من تفعيل عملها، إضافة إلى دعم البلديات اللبنانية في مواجهة الأزمات التي تعاني منها".وشدد على أن "إهتمام الحكومة الراهن يتركز على حل معضلة إنقطاع الكهرباء وتأمين الطاقة"، مشيرًا إلى "العمل أيضًا على موضوع الطاقة البديلة رغم وجود عراقيل تقنية وقانونية يجري العمل على حلها".بدورها، شددت المسؤولة الأميركية على أن "لبنان في طليعة الدول التي تعمل فيها الوكالة في كل القطاعات"، منوهة باستقرار الوضع الأمني رغم الأزمات التي يمر بها البلد.وقالت: "إننا نقدر جهود الحكومة في إنجاز الخطوات الإصلاحية التي تشكل جزءًا من بنود التفاهم بين لبنان وصندوق النقد الدولي. ونتمنى أن يستكمل البرلمان الخطوات لإقرار قانون "الكابيتال كونترول" وقانون "هيكلة قطاع المصارف".وأكدت أن أولويات الرئيس الأميركي في ما يخص الوكالة هو مكافحة الفساد، مشيرة إلى العمل لمتابعة البحث في هذا الموضوع مع الوزارات اللبنانية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.وزير الزراعةواجتمع رئيس الحكومة مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن واطلع منه على عمل وزارته والخطوات الجديدة التي يجري العمل على تنفيذها.نقابة قطاع الغازواستقبل رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون الذي قال بعد اللقاء: "إجتمعنا بميقاتي ووضعناه في أجواء المشاكل التي نعانيها بالنسبة إلى سعر الجدول الذي يصدر متأخرًا كل يوم من قبل وزارة الطاقة، مما سيؤثر على عملنا في فصل الشتاء المقبل، حيث لن نتمكن من تأمين إحتياجات الناس كما يلزم. وكان الرئيس ميقاتي متجاوبًا وأجرى إتصالات من أجل حل هذا الأمر، ولقد طلبنا منه وبما انه لا استقرار في سعر صرف الدولار، أن يكون السعر، إما بالدولار أو بحسب سعر صرف الدولار، لنا ولمحطات البنزين، لأننا نعاني جميعًا في هذه المشكلة اليومية، وبذلك تختفي الطوابير ولا يعود هناك انقطاع في هذه المادة. ولقد أشار ميقاتي إلى العمل لحل هذه المشكلة في أسرع وقت."