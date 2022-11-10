الجميل: على بري أن يوضح المواد التي استند إليها لاعتماد نصاب الثلثين في جلسة الإنتخاب

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أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أننا "حاولنا مرارًا وتكرارًا داخل جلسة إنتخاب الرئيس الإستيضاح من رئيس مجلس النواب بشأن المواد الدستورية التي استند عليها بموضوع إحتساب النصاب دون جدوى،" مطالبًا بجواب واضح وإلا فإن النقاش سيتكرر في كل جلسة.وقال الجميل: "إن المادة 49 لا تحدد نصاب الجلسة وبالتالي كان يفترض أن تبقى الجلسات مفتوحة وأن يبقى النواب في المجلس حتى انتخاب رئيس بناء على المواد 74 و75 من الدستور."ورأى أنه "كان يجب على الرئيس بري أن يوضح المواد التي استند إليها لاعتماد نصاب الثلثين،" قائلًا: "للأسف يعتبر أننا لا نستحق الجواب في وقت نحن نمثل الشعب اللبناني وواجبنا إحترام الدستور وتطبيقه، ولذلك نتمنى أن نحصل على إجابة على هذا الموضوع وإلا سنضطر لفتح النقاش في الجلسة المقبلة لأننا لم نجد بعد أي مادة في الدستور تلزم نصاب الثلثين".وكان الجميل سأل رئيس المجلس خلال الجلسة عن المواد الدستورية المعمول بها لتحديد سير الجلسات من حيث الإنتخاب وتحديد النصاب، قائلًا:" على أي مادة تستند؟" فأجابه بري: "إقرأ الدستور". فرد الجميل: "سبق وقرأته جيدًا جدًا".