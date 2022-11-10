بري يستقبل مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في حضور شيا

بري يستقبل مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في حضور شيا

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LBCI News Lebanon

يستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامنثا باور في حضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا والوفد المرافق.