أخبار لبنان
10 تشرين الثاني 2022 - 09:09
Back

بري يستقبل مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في حضور شيا

بري يستقبل مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في حضور شيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار نبيه بري,رئيس مجلس النواب,بري يستقبل مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في حضور شيا
episodes
بري يستقبل مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في حضور شيا
Lebanon News
يستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامنثا باور في حضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا والوفد المرافق.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً