تجمع العلماء دعا بري إلى إجراء لقاءات حوار مع رؤساء الكتل تمهيدا لانتخاب رئيس واستنكر الحظر الاميركي على الهبات للبنان

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اعتبرت الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين في اجتماعها الأسبوعي ان "جلسة انتخاب رئيس للجمهورية كانت نتيجتها كسابقتها بعدم الوصول إلى انتخاب رئيس جديد بسبب عدم التوافق فيما بين الكتل وخصوصا الكبرى منها على اسم ينال موافقة الغالبية المطلقة داخل المجلس، وهذا يعني أننا أمام فترة طويلة من الفراغ الرئاسي كان من الممكن التعامل معها لو كان البلد يعيش ظروفاً عادية، أما في لبنان فنحن نمر بأزمة كبرى ووضع اقتصادي صعب وعدم قدرة للمواطن على توفير أدنى مقومات العيش الكريم، وفي الوقت نفسه، تقف الولايات المتحدة الأميركية سداً منيعاً أمام أي مساعدة يمكن أن يقدمها أصدقاء لبنان له لتوفير بعض الحاجات الضرورية، فبعد موافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تقديم هبات من الفيول أويل تساهم في رفع التغذية بالطاقة الكهربائية إلى 8 ساعات يومياً، وبعد اللقاء الذي تم بين الوزراء المعنيين في البلدين ووصول الأمر إلى حيز التنفيذ، إذ برئيس وزراء الحكومة نجيب ميقاتي يعلن أن هناك صعوبة في قبول الهبة الإيرانية من دون الحصول على موافقة أميركية، وهذا يعني أن الاميركيين ابلغوه بمنع لبنان من الحصول على هذه الهبة تحت طائلة اتخاذ عقوبات في حقه، ولنا أن نتساءل هنا ما هي هذه العقوبات؟ هل يقطعون عنا الكهرباء المقطوعة أصلاً؟ أو يمنعون صندوق النقد الدولي من أن يقرضنا، وهو الذي سييماطل ولا يريد ذلك؟ إن مسألة العقوبات الأميركية هي نكتة سمجة لم تعد تضحكنا أبداً".ودعا تجمع العلماء "دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري إلى إجراء سلسلة لقاءات وحوارات مع رؤساء الكتل النيابية ما دامت الدعوة الى طاولة الحوار لا تلقى تجاوباً ومحاولة الوصول معها إلى قاسم مشترك يمكن التوافق عليه لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، فالبلد لم يعد يحتمل فراغاً لوقت أطول".واستنكر "الحظر الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية على لبنان في تلقي الهبات والمساعدات من دولة صديقة، كما حصل مع هبة الفيول أويل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، واعتبر أن "ذلك يشكل دليلاً على أن الوضع المأسوي الذي يعيشه لبنان إنما هو بسبب الحصار الذي تمارسه هذه الدولة التي تستحق عن جدارة لقب " أميركا الشيطان الأكبر".