الكتلة الوطنيّة: إنتخاب ميشال حلو أمينًا عامًا جديدًا وأعضاء اللجنة التنفيذيّة

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أعلنت "الكتلة الوطنيّة" أنها أنجزت المرحلة الأخيرة من انتخاباتها الداخليّة، في 10 تشرين الثاني، إذ انتخَب مجلس الحزب ميشال حلو لمنصب الأمين العام وكُلاً من سلام يموت، حسين العشّي، لين الحرفوش، ليا غانم، بول صابر، أبراهام هلال، كميل موراني و ناجي أبو خليل لعضويّة اللجنة التنفيذيّة".واوضحت في بيان، أنها كانت قد أطلقت انتخاباتها الداخلية، تحت شعار "الديمقراطية استمرارية"، في 16 تشرين الأوّل الماضي مع انتخاب مجالس الأقضية، والقطاعات المهنيّة والانتشار، تلاها انتخاب "مجلس الحزب" في 23 من الشهر نفسه.وأكدت أنه "ومع اكتمال انتخاباتها الداخليّة فأنّ معركة التغيير الحقيقي تكون عبر الممارسة السياسيّة الحديثة، وتفعيل دور الشباب والاغتراب في الحياة الحزبيّة، مجددة في هذا السياق التزامها مسيرة التحوّل الديمقراطي الذي بدأته مع إعادة إطلاقها في شباط 2019.