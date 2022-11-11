أخبار لبنان
11 تشرين الثاني 2022 - 07:36
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مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك: لبنان في أخطر مرحلة من تاريخه.. ونعمل على وضع خطة عمل تقضي بتعيين "لجنة حقيقة ومصالحة"

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Lebanon News
أعلن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك أنه من دون رئيس جمهورية لا حماية للدستور ولا إشراف على انتظام عمل مؤسسات الدولة ولا فصل للسلطات ولا خروج من الشلل السياسي الإقتصادي والمالي فالدولة من دون رئيس تقع في الشلل الكامل.

وقال في البيان الختامي: "نعمل على وضع خطة عمل تقضي بتعيين لجنة حقيقة ومصالحة تضمّ حكماء وتعمل على التواصل مع جميع الأفرقاء اللبنانيين دينيين وسياسيين ومدنيين لتهيئة الأجواء تمهيداً للدعوة إلى الحوار".
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وطالب المجلس بحوارٍ حقيقيّ، مشيراً إلى أن المصالحة باتت ضرورة وملحّة لأنّ لبنان يمرّ في أخطر مرحلة من تاريخه السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي.

وأكد ان "تنقية الضمائر والذاكرة هي الشّرط الذي من دونه لا مكان لإجراء حوار صريح وبنّاء بين المسيحيين والمسلمين من جهة وبين الأحزاب والكتل النيابية من جهة أخرى وذلك لكي تسلم المؤسسات الدستورية وحقيقة العيش المشترك المنظم بنصوص الدستور والذي يشكّل الميثاق الوطني الذي توافق عليه اللبنانيون وجددوه في اتفاق الطائف بحيث يعطي الشرعية لكل سلطة سياسية لا تخالف مبدأ العيش المشترك".
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