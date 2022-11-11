أخبار لبنان
11 تشرين الثاني 2022 - 09:17
11/11/2022 09:17:00
كبّارة: قرار إغلاقِ منشآت النفط في طرابلس مرفوض
كبّارة: قرار إغلاقِ منشآت النفط في طرابلس مرفوض
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LBCI News Lebanon
في جديدِ ملفِ السرقات التي تعرضت لها منشآت النفط في طرابلس، وما تبعَها من قرارٍ لوزير الطاقة بإقفالِها، أكد النائب كريم كبارة أن قرارَ إغلاقِ المنشآت مرفوض.
واشار الى أنه مرفوضٌ أيضاً إستمرارُ الفلتان والسرقات.
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