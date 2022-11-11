أخبار لبنان
11 تشرين الثاني 2022 - 09:20
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نقابةُ العاملين في منشآت النفط في طرابلس تطالب بإعادةِ فتحها

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Lebanon News
اعتراضاً على اقفالِ منشآت النفط في طرابلس، طالبت نقابةُ العاملين في المنشآت بإعادةِ فتحِ المنشآت ومتابعةِ التحقيق من دونِ أن تؤثرَ عمليةُ السرقة الخارجية على حدِّ قولِ النقابة، على مصيرِ العُمال والعائلات التي تعتاشُ من عملِها فيها.
 
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