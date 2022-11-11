أخبار لبنان
11 تشرين الثاني 2022 - 09:20
11/11/2022 09:20:00
نقابةُ العاملين في منشآت النفط في طرابلس تطالب بإعادةِ فتحها
نقابةُ العاملين في منشآت النفط في طرابلس تطالب بإعادةِ فتحها
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LBCI News Lebanon
اعتراضاً على اقفالِ منشآت النفط في طرابلس، طالبت نقابةُ العاملين في المنشآت بإعادةِ فتحِ المنشآت ومتابعةِ التحقيق من دونِ أن تؤثرَ عمليةُ السرقة الخارجية على حدِّ قولِ النقابة، على مصيرِ العُمال والعائلات التي تعتاشُ من عملِها فيها.
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