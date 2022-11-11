نقابةُ العاملين في منشآت النفط في طرابلس تطالب بإعادةِ فتحها

اعتراضاً على اقفالِ منشآت النفط في طرابلس، طالبت نقابةُ العاملين في المنشآت بإعادةِ فتحِ المنشآت ومتابعةِ التحقيق من دونِ أن تؤثرَ عمليةُ السرقة الخارجية على حدِّ قولِ النقابة، على مصيرِ العُمال والعائلات التي تعتاشُ من عملِها فيها.