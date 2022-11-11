أخبار لبنان
11 تشرين الثاني 2022 - 16:25
11/11/2022 16:25:00
وزارة الصحة: 10 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات
وزارة الصحة: 10 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات
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LBCI News Lebanon
اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل "10 إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي إلى512، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 18".
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وزارة الصحة: K
10 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات
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