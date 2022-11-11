وزارة الصحة: 10 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات

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LBCI News Lebanon

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل "10 إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي إلى512، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 18".