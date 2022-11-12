أخبار لبنان
12 تشرين الثاني 2022 - 02:23
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انفجار صهريج غاز على محطة ساحة القبة (صور)

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Lebanon News
انفجر صهريج غاز على احدى المحطات في ساحة القبة في طرابلس، ما ادى الى جرح شخصين.
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