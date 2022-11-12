وزير البيئة: استطعنا خفض أعداد ومساحات حرائق الغابات بشكل كبير هذا الموسم قياساً لمعدل السنوات السابقة (صورة)

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رأى وزير البيئة ناصر ياسين أنه "مع تحول الطقس نحو اجواء الخريف يتراجع خطر حرائق الغابات وإن تبقى التقديرات عرضة للتعديل مع تاثيرات التغيير المناخي وأحوال الطقس المتطرفة التي يشهدها العالم أخيرا".وقال "بموارد متواضعة، استطاعت وزارة البيئة مع شركائها من الوزارات المعنية والجيش والدفاع المدني ووحدة إدارة الكوارث والبلديات وفرق المستجيب الاول في المناطق ولجان المحميات ومراكز أكاديمية وبحثية والجمعيات والمنظمات البيئية إجراء تخفيض كبير في اعداد الحرائق والمساحات المحروقة بنسبة ٩١،٧% اقل من معدل السنوات الماضية".واضاف "هذه النتيجة المميزة هذا العام هي للبناء عليها لتفعيل اكبر لفرق رصد ووقاية وتدخل سريع على المستوى المحلي وبدعم مؤسساتي على المستوى الوطني ورفع مستوى الوعي البيئي من خطر الحرائق للحفاظ على ما تبقى من الرقعة الخضراء، ثروة لبنان الطبيعية."