أخبار لبنان
12 تشرين الثاني 2022 - 04:19
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بوحبيب يزور اليونان ويبحث في ملف النازحين السوريين وشرح لملف الترسيم مع اسرائيل

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بوحبيب يزور اليونان ويبحث في ملف النازحين السوريين وشرح لملف الترسيم مع اسرائيل
Lebanon News
قام وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب يوم امس  الجمعة في 11/11/2022 بزيارة عمل الى اليونان حيث التقى نظيره اليوناني نيكوس ديندياس.

وتم خلال الاجتماع التوقيع على اتفاق بشأن الإعفاء من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة وعلى مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي.
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وشدد الوزير بو حبيب على الإشكالية التي يمثلها ملف النازحين السوريين وعدم امكانية لبنان من الإستمرار بتحمل هذا العبء وضرورة دعم الدول الصديقة لموقف لبنان ، كما شرح للجانب اليوناني جوانب إتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل والذي كان دندياس قد هنأه للوزير بو حبيب على التوقيع عليه واعتبره مثالاً يحتذى به لحل نزاعات الترسيم بالإستناد الى القوانين الدولية والوساطات الفاعلة.

من جهة ثانية، التقى بوحبيب وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيديرالية في مملكة بلجيكا وشرح موقف لبنان من عدد من الملفات منها ملف الترسيم البحري وملف النازحين السوريين والموقف اللبناني من الأزمة الأوكرانية.
 
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