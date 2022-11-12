أخبار لبنان
12 تشرين الثاني 2022 - 15:03
12/11/2022 15:03:00
المكاري: لعدم تشويه صورة لبنان بموضوع إنتشار وباء الكوليرا
المكاري: لعدم تشويه صورة لبنان بموضوع إنتشار وباء الكوليرا
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LBCI News Lebanon
في المواقف، دعا وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري من غرفة التجارة في طرابلس لضرورة عدم تشويه صورة لبنان بموضوع إنتشار وباء الكوليرا.
وقال إنه لا ينبغي ضرب المزارعين والإنتاج الزراعي الذي يصدر إلى العالم العربي.
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