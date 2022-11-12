المكاري: لعدم تشويه صورة لبنان بموضوع إنتشار وباء الكوليرا

في المواقف، دعا وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري من غرفة التجارة في طرابلس لضرورة عدم تشويه صورة لبنان بموضوع إنتشار وباء الكوليرا.وقال إنه لا ينبغي ضرب المزارعين والإنتاج الزراعي الذي يصدر إلى العالم العربي.