تيمور جنبلاط عرض مع وفود زارته في المختارة قضايا مطلبية واجتماعية

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عرض رئيس كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط قضايا اجتماعية وحياتية واقتصادية عامة مع وفود اهلية وبلدية زارت قصر المختارة ضمن استقبالات السبت، بحضور النواب: اكرم شهيب، بلال عبد الله، هادي ابو الحسن ووائل ابو فاعور وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر.وفي هذا السياق، التقى النائب جنبلاط وفدا من عائلة عطا لله في عين دارة، تحدث باسمه الدكتور منير عطالله والدكتور رامي عطالله حول قضايا مطلبية تهم العائلة، ووفدا من عرسال تقدمه الامام الشيخ احمد عز الدين بحث في قضايا تخص عائلات من البلدة، وكذلك وفدا من نهر البارد عرض باسمه منصور ناصر مواضيع تهم الوفد، ومن المجلس البلدي في بلدة المطلة دعاه رئيس البلدية ارنست عيد الى حفل تدشين كنيسة مار جرجس الجديدة في البلدة.كما التقى جنبلاط وفدا من عائلات بلدة بطمة للمطالبة بحل مشكلة انقطاع المياه لفترة طويلة عن البلدة، ووفدا من بلدة مزرعة الشوف ضم فاعليات من عائلات البلدة، بحث في أمور تخصها، ووفدا من عائلة ابو حمدان في الكحلونية الشوف عرض للنائب جنبلاط قضية خاصة بإحدى العائلات، ومن مشايخ وفاعليات من عائلة محمود في الباروك عرض قضايا مطلبية، ومن المجلس البلدي في كفرفاقود للمطالبة بالكهرباء للمدرسة الرسمية في البلدة.وتابع النائب جنبلاط مع رؤساء بلديات عدة قضاياهم المطلبية، وتلقى في هذا السياق سلسلة من المراجعات المتصلة بحاجات العائلات والمواطنين.