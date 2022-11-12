وزارة البيئة ولجنة محمية أرز الشوف تكرمان رئيس لجنة المحمية شارل نجيم

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وعرض فيديو حول دور نجيم خلال توليه رئاسة بلدية المعاصر التي رسخ فيها هدفه الأساسي وتمحور حول العيش المشترك في القرية الواحدة.





ومنح راعي أبرشية صيدا ودير القمر المطران إيلي الحداد ، نجيم بإسم البطريرك يوسف العبسي وسام القدس المتمثل بالصليب الذهبي.



كما تسلم دروعًا تذكارية من وزارة البيئة ومحمية أرز الشوف.





ومنحت إدارة المحمية نجيم وسام محمية أرز الشوف الذهبي الأول الذي قلّدته إياه السيدة نورا جنبلاط، وتلاه فيديو حول المحمية يحمل بصمات شارل نجيم في كل جزء منه.ومنح راعي أبرشية صيدا ودير القمر المطران إيلي الحداد ، نجيم بإسم البطريرك يوسف العبسي وسام القدس المتمثل بالصليب الذهبي.كما تسلم دروعًا تذكارية من وزارة البيئة ومحمية أرز الشوف.

بدعوة من وزارة البيئة ولجنة محمية أرز الشوف الطبيعية، أقيم في معاصر الشوف حفل تكريم رئيس لجنة محمية أرز الشوف شارل نجيم تقديرًا لإنجازاته وعطاءاته، وذلك على مقربة من بيت المحمية حيث أمضى نجيم 20 عامًا من عمره.وعرض فيديو حول المصالحة في معاصر الشوف التي كانت هاجس نجيم والتي حصلت في 15 تشرين الأول 1995 وكان له الدور الرئيسي فيها في عهد الرئيس الياس الهراوي. وبإقتراح من المكرم وبمساعدة زوجته السيدة يولا نجيم، نظم حينها نشاط جمع أطفال وشباب المعاصر من دروز ومسحيين في ورشة تدريبية إنتهى بحفل "دبكة" قرب القلوب وجمع أبناء البلدة الواحدة.