وزارة الصحة: 26276 أخذوا اللقاح ومستمرون لتحقيق الحماية المجتمعية

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اعلن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة ان حصيلة اليوم الأول من المرحلة الأولى للخطة الوطنية للقاح الكوليرا هو كالتالي:"حصل 26276 شخصا على اللقاح في المناطق المستهدفة في أربع محافظات وستة اقضية وتسع عشرة بلدة ومخيم نهر البارد للنازحين السوريين، من خلال 139 فريقا ميدانيا للشركاء في الصليب الاحمر اللبناني وجمعيتي ميدير واطباء بلا حدود ومؤسسة عامل.وقد أبدى الوزير فراس الأبيض ارتياحه للاقبال على اخذ اللقاح بما يسهم في تحقيق الحماية والمناعة المجتمعية، مثنيا على جهود فرق التحصين الميدانية، ومؤكدا ان ما تم تحقيقه في هذا اليوم الأول محفز على المضي قدما في الحملة الوطنية لتحصين اكثر من سبعين في المئة من سكان المناطق الأكثر عرضة للوباء".