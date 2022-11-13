رعد: نعرف من نريد في الاستحقاق الرئاسي ونتحرك من أجل أن يأتي من نريد

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أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أننا في مواجهة الاستحقاق الرئاسي نعرف من نريد ونتحرك من أجل أن يأتي إلى الرئاسة من نريد، معتبراً أن الشغور الرئاسي يصنعه عدم التفاهم على الرئيس اللائق بشعبنا المقاوم، وعندما يحصل هذا التفاهم، يكون هناك رئيس للجمهورية، وأكد أنهم مستعجلون على ذلك أكثر من كل الآخرين، والمسألة ليست بارتفاع الصوت، وإنما بجدّية الفعل.وأوضح رعد، خلال احتفال تكريمي في بلدة مجدل زون الجنوبية بمناسبة يوم الشهيد، أن في موضع الحكومة، حاول حزب الله جهده حتى كاد يبذل ماء وجهه من أجل أن تتشكل حكومة تدير شؤون البلاد قبل انتهاء ولاية الرئيس، ولكن لم تفلح كل الجهود التي بذلها، لأن هناك متعنّتون يريدون أن تبقى البلاد في شغور، خوفاً من أن لا يعود أحد يفكّر بملء مقعد رئاسة الجمهورية.وأشار إلى أن البعض في لبنان يتعنّتون اليوم بنفس التعنّت الذي واجهناه لتعطيل تشكيل الحكومة، لأنهم يريدون رئيساً يأتي به الآخرون من خارج البلاد ليصبح رئيساً للبلاد، مشددا على أن هذا لن يكون بكل بساطة مهما طال الزمن.وقال رعد:" من أراد أن يقرر مصيره بنفسه، عليه أن يتحمّل أعباء كل هذا الهدف، الذي يكمُن في إنقاذ المجتمع والوطن والمنطقة، وعليه، فلا يمكن أن تبنى دولة سيدة حرة مستقلة إذا كانت تعبّر عن مصالح الخارج بعيداً عن مصالح أبناء الوطن".وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة أننا نريد دولة تعكس مصالح أبناء الوطن، وتنفتح على الخارج، وتتعامل مع الخارج على قاعدة حفظ المصالح المشتركة بين اللبنانيين وغيرهم، مشيرا إلى أنهم ليسوا دعاة عُزلة عن الآخرين، بل دعاة انفتاح على قاعدة التزامهم بقيمهم ومشروعهم.