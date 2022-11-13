عوده: جلسات انتخاب رئيس للجمهورية تشعرنا وكأن المسؤولين يستخفون بعقولنا وبمسؤوليتهم

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شدد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة على أنه على مسؤولينا، خصوصا النواب الذين شاؤوا بإرادتهم واختيار الشعب، خدمة الوطن.ورأى خلال ترأسه قداس الاحد، أنه في ظل الشغور في كرسي رئاسة الدولة، لا تساهم الخفة السياسية والمصالح الضيقة في إنقاذ السفينة من الغرق المحتم، وقال:" إن جلسة تعقد مرة في الأسبوع ولا توحي بالجدية، ثم ينصرف النواب وكأنهم أتموا واجباتهم، تشعرنا وكأنهم يستخفون بعقولنا وبمسؤوليتهم. ماذا يمنعهم من عقد جلسة مفتوحة يتوالى فيها الإقتراع تلو الإقتراع، حتى انتخاب رئيس؟ أليس هذا ما يجب أن يحصل؟ إلا إذا كان التعطيل مقصودا والمماطلة أمرا واقعا يفرضونه بانتظار غاية نجهلها، وهذا يسيء إلى سمعتهم، ومكانتهم، ومكانة لبنان".اعتبر المطران عوده أن الانتخابات، على أنواعها، أمر طبيعي وروتيني في الدول الديمقراطية، وعوض تضييع الشهور والسنين بانتظار إتمام هذا الواجب الديمقراطي، ينصرفون إلى أمور هامة أخرى كسعادة المواطنين والتغير المناخي والبيئة والإنماء والتطور وما شابه، مؤكدا أن وجود رئيس يطمئن الشعب، ويعمل من أجل إنقاذ الدولة وإصلاح إداراتها، بالتناغم مع حكومة متجانسة تحمل رؤية واضحة، وبرنامج عمل، هو ضرورة.ولفت إلى أن ما ينقص الشعب هو الشعور بالأمان الناتج عن تكامل السلطات وتناغم عملها من أجل المصلحة العامة.