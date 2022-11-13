الأب عبود: كاريتاس حاضرة دائما للخدمة بأقاليمها الـ36 ومراكزها الـ89

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أحيت عائلة رابطة كاريتاس جبيل قداسها السنوي، بمناسبة اليوبيل الخمسين لتأسيسها في كنيسة مار يوحنا مرقس- جبيل.وترأس الذبيحة الالهية راعي ابرشية جبيل المارونية والمرشد العام للرابطة المطران ميشال عون، يعاونه رئيس الرابطة الأب ميشال عبود الكرملي، منسق الاقاليم الأب رولان مراد، رئيس أنطش مار يوحنا مرقس الاب سيمون عبود، بحضور النائبين سيمون أبي رميا وزياد الحواط، المدير العام لتلفزيون لبنان السيدة فيفيان لبس، عائلة كاريتاس وعلى رأسها أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الإقليمي ولفيف من رؤساء البلديات والمخاتير والمدراء العامين وفاعليات رسمية وعسكرية واجتماعية، وعدد من الإعلاميين. وخدم القداس جوقة كاريتاس.واثنى المطران عون في عظته على عمل رابطة كاريتاس. لفت الى أن "شعار كاريتاس في يوبيلها الذهبي " خمسين ومكملين"، هو شهادة بأن وجودها ضروري في المجتمع لأنها الجهاز الإجتماعي للكنيسة".وقال: "لكي تقوم كاريتاس بواجبها بشكل أفعل، فهي تحتاج إلينا وإلى تضامن المجتمع المحلي معها، خصوصا في حملة التبرعات السنوية التي تتزامن مع الصوم".ودعا المطران عون في هذا الإطار إلى "عدم صم آذاننا عن حاجات شعبنا".وقال: "نحتفل اليوم بمناسبتين معبرتين، الأولى هي اليوم العالمي للفقراء الذي خصصه قداسة البابا فرنسيس منذ العام 2017 للتفكير بالفقراء تحت عنوان: "المسيح الذي افتقر من أجلكم" وذلك لكي نحترم كل إنسان، ونتذكر مثل أليعازر والغني الذي يؤكد أن دينونتنا عظيمة إذا لم نلتفت إلى الفقراء ونلبي دعوة المسيح إلى المساعدة، هو الذي قال: كنت جائعا فأطعمتموني وعطشانا فسقيتموني .. والمناسبة الثانية التي نحتفل بها اليوم هي عيد القديس يوحنا الذهبي الفم الذي اشتهر بمحبته للفقراء والتخلي عن كل المظاهر ليبني دور الأيتام والفقراء، مما يدعونا إلى التمعن في تعليم الكنيسة لكي نعرف دورنا ونقوم به، وهو تجسيد لدور المسيح في العالم، وبخاصة في العمل الإجتماعي".وفي ختام القداس، كانت كلمة لرئيسة إقليم جبيل ألكسا عون، شكرت فيها جهود جميع أفراد رابطة كاريتاس من أعلى الهرم إلى أسفله، وجميع المتبرعين "الذين لولا وجودهم لما استطاعت كاريتاس القيام بما تقوم به". ونوهت بعائلة إقليم جبيل وجهود جميع أفرادها التي أدت إلى "التمكن من مساعدة 1500 عائلة من المنطقة".أما رئيس رابطة كاريتاس الأب عبود فقال: "بالشكر تدوم النعم، والإستثمار السماوي هو عمل كاريتاس. في غربتنا على الأرض علينا أن ندخر للسماء".وأضاف: "عمل الخير هو فرصة تعطى لكل شخص في الحياة، ولا أحد يختار أن يحمل الصليب، ولكنه يلقى علينا ويجب أن نعرف كيف نحمله".وأكد الأب عبود أن "كاريتاس حاضرة دائما للخدمة بأقاليمها الـ36 ومراكزها الـ89 على امتداد الأراضي اللبنانية".