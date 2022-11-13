أخبار لبنان
13 تشرين الثاني 2022 - 14:16
13/11/2022 14:16:00
الرابطة المارونية تحيي الذكرى السبعين لتأسيسها
الرابطة المارونية تحيي الذكرى السبعين لتأسيسها
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LBCI News Lebanon
أحيت الرابطة المارونية الذكرى السبعين لتأسيسها، بقداسٍ احتفالي في بكركي، حضر على هامشه الملف الرئاسي ومواصفات الرئيس العتيد.
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