أخبار لبنان
13 تشرين الثاني 2022 - 14:16
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الرابطة المارونية تحيي الذكرى السبعين لتأسيسها

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Lebanon News
أحيت الرابطة المارونية الذكرى السبعين لتأسيسها، بقداسٍ احتفالي في بكركي، حضر على هامشه الملف الرئاسي ومواصفات الرئيس العتيد.
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