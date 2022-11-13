الأبيض: تقدمنا بطلب للحصول على مليون ونصف لقاح للكوليرا وخلال ثلاثة أشهر نكون قد حمينا مجتمعنا

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أنهى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض جولته في محافظة البقاع، للاطلاع على اطلاق حملة تلقيح الكوليرا التي وصلت إلى تلقي 1200 لقاح في مبنى بلدية مجدل عنجر.وعقد الأبيض مؤتمرا صحافيا في مبنى البلدية، أكد فيه أن هدف الزيارة الأساسي هو موضوع الكوليرا، مشيرا الى أن المناطق التي تضررت من هذا الوباء كانت منطقة ببنين في عكار. وقال: "رأينا من خلال زيارتنا ان هذا المرض لديه قدرة غريبة على الانتشار بسبب الجفاف".وتحدث عن سرعة انتشار المرض، قائلا: "الجميع يعرف ان الكوليرا كانت فرصة لتصل الرسالة الى الجميع في مناطق اهملت لفترات من الخدمات الأساسية، وعندما وصل اللقاح خصصناه لهذه المناطق بمساعدة شركائنا".وشدد على أهمية الوقاية والوعي في مجدل عنجر بفضل تعاون رئيس البلدية، مشيرا الى ان لقاح الكوليرا هو لقاح يؤخذ عن طريق الفم تظهر نتائجه مناعيا خلال أسبوع". وقال: "استهدفنا ثلاثين ألف متلق للقاح امس بعدد لـ26700 لقاح وغطينا 70 بالمئة الى 80 وصولا إلى 90 بالمئة، وهذا يعكس التحية للهيئات العاملة. ونأمل خلال ثلاثة أسابيع بنشر هذا اللقاح وصولا إلى 600 الف لقاح، وهذا يوصلنا الى مجتمع مناعي".واشار الى أن "الوباء كان فرصة من أجل الإضاءة على موضوع الخدمات الأساسية وأهمية الاستثمار بالخدمات، وهذا حرك المسؤولين والمنظمات الدولية والبلاد الاوروبية، وما حصل خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة والوزراء والهيئات المانحة هو تنشيط الكثير من المشاريع، ومنها مشروع عمل شبكة الصرف الصحي لمدة سنتين في زحلة، و15 مليون يورو لتوزيع مياه الصرف الصحي و35 مليون يورو من اليونيسيف لتشغيل 29 محطة، وكذلك القرار الذي صدر من وزارة الطاقة والمياه بإعطاء الاولوية لمحطات الضخ تلافيا لاستخدام مياه الصهاريج، بالإضافة إلى 8 مختبرات مياه اعيد تنشيطها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، سواء بالنسبة للمدارس في زحلة وبعلبك ونعمل على واحدة في راشيا، ومن الان حتى سنة هناك تمويل للفحوصات".ورأى أن الشق الثاني يتعلق بالتعاون بين وزارة الصحة والبلديات بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وهناك 350 مليارا من وزارة الصحة لتأمين أدوية للمراكز الصحية وهناك ما يزيد عن 20 مليون يورو لهذه المراكز، مبديا كل استعداد لدعم أي بلدية او اي مركز.وقال وزير الصحة: "هناك أزمة حول موضوع اللقاح كما حصل في موضوع كورونا، وفي لبنان كنا اسرع الدول بطلب اللقاح من أجل حماية اهلنا، وتقدمنا بطلب للحصول على مليون ونصف لقاح، وخلال ثلاثة أشهر نكون قد حمينا مجتمعنا".