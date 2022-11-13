أخبار لبنان
13 تشرين الثاني 2022 - 13:22
Back

الصحة تعلن حصيلة اليوم الثاني لحملة التلقيح

الصحة تعلن حصيلة اليوم الثاني لحملة التلقيح Lebanon, news ,lbci ,أخبار حملة التلقيح,الصحة,الصحة تعلن حصيلة اليوم الثاني لحملة التلقيح
episodes
الصحة تعلن حصيلة اليوم الثاني لحملة التلقيح
Lebanon News
أعلن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة ان حصيلة اليوم الثاني من المرحلة الأولى للخطة الوطنية للقاح الكوليرا أتت كالتالي:
 
حصل  34237 شخصا على اللقاح في المناطق المستهدفة في أربع محافظات وستة اقضية وإحدى عشرة بلدة ومخيم نهر البارد للاجئين الفسطينيين، من خلال 246 فريقا ميدانيا للشركاء في الصليب الاحمر اللبناني وجمعيتي ميدير واطباء بلا حدود ومؤسسة عامل.
الإعلان

وتفوق حصيلة اليوم الثاني بأكثر من أربعة آلاف شخص الهدف اليومي المحدد لعدد المستهدفين باللقاح في الخطة الوطنية، ما يشكل مؤشرا إيجابيا لحسن سير خطة التحصين المجتمعي.
 
الإعلان
إقرأ أيضاً