الصحة تعلن حصيلة اليوم الثاني لحملة التلقيح

الإعلان

أعلن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة ان حصيلة اليوم الثاني من المرحلة الأولى للخطة الوطنية للقاح الكوليرا أتت كالتالي:حصل 34237 شخصا على اللقاح في المناطق المستهدفة في أربع محافظات وستة اقضية وإحدى عشرة بلدة ومخيم نهر البارد للاجئين الفسطينيين، من خلال 246 فريقا ميدانيا للشركاء في الصليب الاحمر اللبناني وجمعيتي ميدير واطباء بلا حدود ومؤسسة عامل.وتفوق حصيلة اليوم الثاني بأكثر من أربعة آلاف شخص الهدف اليومي المحدد لعدد المستهدفين باللقاح في الخطة الوطنية، ما يشكل مؤشرا إيجابيا لحسن سير خطة التحصين المجتمعي.