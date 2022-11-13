أخبار لبنان
13 تشرين الثاني 2022 - 17:06
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الخارجية تدين القصف الاسرائيلي لمطار الشعيرات في سوريا

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الخارجية تدين القصف الاسرائيلي لمطار الشعيرات في سوريا
Lebanon News
دانت وزارة الخارجية والمغتربين القصف الاسرائيلي لمطار الشعيرات في سوريا، والذي أدى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى وتسبب بأضرارٍ مادية، وأبدت كامل تضامنها في هذا الإطار مع الجمهورية العربية السورية.

وأكدت الوزارة في بيان أن هذه الإعتداءات تشكل انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية، وخرقاً لسيادة  لبنان من خلال إنتهاك مجاله الجوي من الطائرات الحربية الاسرائيلية لتنفيذ هجومها، وتهديداً مباشراً لسلامة الملاحة المدنية في الاجواء اللبنانية، وللسلم والأمن الدوليين.
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وأعلنت أنها تحتفظ بحق تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة في نيويورك فور توافر كافة المعطيات الأمنية.
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