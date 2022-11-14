سلسلة لقاءات لفياض في مؤتمر تغير المناخ.. وتأكيد موديانو استمرار الدعم الإيطالي لـ"كفاءة الطاقة"

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عرض وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض مع المبعوث الخاص لدولة ايطاليا حول التغير المناخي الوزير أليساندرو موديانو الدعم المقدم من وزارة البيئة والأمن الطاقوي الإيطالية للبنان في مجال كفاءة الطاقة (energy efficiency) ولا سيما في موضوعي تخفيض استهلاك الطاقة في مجال الأدوات الكهربائية والمضخات الحرارية (heat pumps). وأعلن فياض دعمه الدائم لهذه المبادرات واهميتها في تخفيض الطلب على الطاقة في لبنان لا سيما مع رفع سعر التعرفة الكهربائية لمؤسسة كهرباء لبنان.وخلص اجتماع فياض وموديانو إلى تأكيد الأخير استمرار الدعم المالي والتقني من الدولة الإيطالية لمبادرات كفاءة الطاقة في لبنان.وبحسب خبراء المركز اللبناني لحفظ الطاقة المشاركين في الاجتماع، يمكن لتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة ان تؤدي إلى تخفيض الطلب بما قد يصل إلى حوالي ٣٠٠ ميغاوات خلال فترة ٣ سنوات، ما يخفّف فاتورة الكهرباء على المواطن و يؤدي الى تقليص القدرة الانتاجية الاضافية المطلوب بناؤها.ويستكمل فياض اجتماعاته على هامش مشاركته في مؤتمر تغير المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ في مصر، وكان قد التقى موديانو في جناح إيطاليا في المؤتمر. وخلال اللقاء، اثنى الوزير فياض على الدعم المتواصل من إيطاليا لمساعدة لبنان في مجموعة مشاريع في قطاعي الطاقة والمياه من خلال نشاط السفارة الإيطالية في بيروت.ويلتقي اليوم الوزير فياض المدير التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي الدكتور انجيلا ويلكنسون كما يلتقي المسؤولين من الوزارات الألمانية المعنية بشؤون التغير المناخي. ويشارك الوزير فياض في لقاء حواري مع مجموعة وزراء والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة الدكتور فرنشيسكو لاكاميرا.