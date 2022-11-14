الكابيتال كونترول على طاولة البحث في اجتماع اللجان النيابية المشتركة

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LBCI News Lebanon

الاطراف السياسية المختلفة على اسم للرئاسة، تجتمع في اللجان المشتركة في المجلس النيابي، والكابيتال كونترول على طاولة البحث.



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