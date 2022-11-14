أخبار لبنان 14 تشرين الثاني 2022 - 08:53 14/11/2022 08:53:00 لائحة سلع مستوردة ستفرض عليها ضريبة اضافية.. تبحث في اجتماع في السرايا

لائحة سلع مستوردة ستفرض عليها ضريبة اضافية.. تبحث في اجتماع في السرايا

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LBCI News Lebanon

على وقع الشغور الرئاسي، وفي ظل حكومة تصريف أعمال، تفعيلٌ للجان الوزارية.



وفي السرايا، اجتماع يضم وزراء المال والصناعة والزراعة والاقتصاد بعد قليل، ولائحة السلع المستوردة التي ستفرض عليها ضريبة اضافية بنسبة 10% على طاولة البحث. الإعلان

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