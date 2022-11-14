أخبار لبنان
14 تشرين الثاني 2022 - 08:53
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لائحة سلع مستوردة ستفرض عليها ضريبة اضافية.. تبحث في اجتماع في السرايا

لائحة سلع مستوردة ستفرض عليها ضريبة اضافية.. تبحث في اجتماع في السرايا Lebanon, news ,lbci ,أخبار ضريبة, استيراد,الحكومة,لائحة سلع مستوردة ستفرض عليها ضريبة اضافية.. تبحث في اجتماع في السرايا
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Lebanon News
على وقع الشغور الرئاسي، وفي ظل حكومة تصريف أعمال، تفعيلٌ للجان الوزارية.

وفي السرايا، اجتماع يضم وزراء المال والصناعة والزراعة والاقتصاد بعد قليل، ولائحة السلع المستوردة التي ستفرض عليها ضريبة اضافية بنسبة 10% على طاولة البحث.
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