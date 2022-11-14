انطلاق الدورة التدريبية لقطاع النفط والغاز حول الاستجابة لحالات الطوارئ

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LBCI News Lebanon

استعداداً لانطلاق الأنشطة البترولية في الرقعة رقم 9 وحفر البئر الإستكشافية الأولى فيها، انطلقت الدورة التدريبية الخاصة بقطاع النفط والغاز في ما يتعلق بالاستجابة لحالات الطوارئ وإدارة هذه الحالات، وذلك ضمن التعاون بين هيئة إدارة قطاع البترول والإدارة المختصة في المؤسسات الحكومية النروجية.



ويشارك في الدورة ممثلون عن الوزارات والإدارات المعنية بقطاع البترول في لبنان والجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والمديرية العامة للجمارك والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني وممثلة عن غرفة الطوارئ لدى رئاسة مجلس الوزراء وأعضاء مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول وممثل عن شركةTotalEnergies صاحبة الحق البترولي في الرقعة رقم 9 ، وتمتد الدورة على مدى أربعة أيام.