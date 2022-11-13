زيارة المنسق العام للحملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ ووفد من أهالي الموقفين لميقاتي

طالب أهالي الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت، رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال لقائه في السراي الحكومي، إنهاء الاعتقال التعسفي للموقفين السبعة عشر، وذلك بصفته المرجع الاعلى و"عليه واجب معالجة اسوء انتهاك شهده لبنان لحقوق الانسان في توقيف احتياطي امتد من 48 ساعة الى اكثر من عشرين الف ساعة، وفي حرمان مجرم للمعتقلين من المثول امام قاض للبت بطلبات اخلاء السبيل او حتى للبت بأي طلب انساني للمعتقلين في سابقة لن تسجل حتى في جمهوريات الموز".

ولفت الاهالي إلى أنهم وضعوا ميقاتي في الاحوال النفسية والطبية الخطيرة والمقلقة للمعتقلين والتي تسببت في الامس بإصابة احد المعتقلين بالعمى لاحدى عينيه، معتبرين أن هذا الوضع الصحي المأسوي والذي يعاني منه اغلب المعتقلين والذين تتجاوز اعمارهم الستين سنة يوجب تحرك السلطات المعنية لايجاد حل سريع لفك اسر المعتقلين، بتعيين قاض رديف محددة مهمته أطلاق سبيل المعتقلين.

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وختم الاهالي:" إن اللبنانيين مدعون بمختلف انتمائتهم الى تحرك وطني وانساني للمشاركة في التحركات التي سنعلن عنها لوقف التمادي في هذه الجريمة لاسقاط هذا الأعتقال التعسفي بحق 17 موظفا اداريا وعاملا من مرفا بيروت حفاظا على العدالة وعلى الكرامة الانسانية".