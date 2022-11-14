أحمد الحريري: لصد كل المحاولات المشبوهة التي تسعى للإيقاع بين "تيار المستقبل" والسعودية

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شدد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، خلال جلسة حوارية مع قطاع الشباب في "تيار المستقبل"، على أدبيات "تيار المستقبل" وقيمه الوطنية والعربية والإنسانية، وحرصه على السلم الأهلي والعيش الواحد والاعتدال والمناصفة وتمسكه بـ"اتفاق الطائف"، مبدياً تخوفه من "مخاطر الفراغ الرئاسي الذي تعيشه البلاد على وقع الانهيار الاقتصادي الحالي، في ظل انسداد الأفق السياسي واختلال التوازن الوطني وغياب الإرادة في إيجاد الحلول من أجل مصلحة الشعب اللبناني".وأكد "انتماء "تيار المستقبل" للمحور العربي، وضرورة أن يعود هذا المحور، في ظل التخبط الإقليمي الحاصل، إلى لعب دوره الداعم للبنان في هذه المرحلة الصعبة، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ودول الخليج العربي"، داعياً "شباب المستقبل" وجمهور الرئيس سعد الحريري إلى صد كل المحاولات المشبوهة التي تسعى للإيقاع بين "تيار المستقبل" والمملكة العربية السعودية، "التي كانت وستبقى على الدوام مرجعيتنا العربية وعمقنا العربي، ونحرص أشد الحرص على افضل العلاقات معها، باعتبارها قبلة العرب والمسلمين، وسند لبنان واللبنانيين، وأمانة من الامانات الغالية التي تركها لنا الرئيس الشهيد رفيق الحريري".