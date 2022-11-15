أخبار لبنان
15 تشرين الثاني 2022 - 11:17
Back

رعد: نريد رئيسا للجمهورية يعرف أهمية دور المقاومة

رعد: نريد رئيسا للجمهورية يعرف أهمية دور المقاومة Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيس جمهورية,محمد رعد,رعد: نريد رئيسا للجمهورية يعرف أهمية دور المقاومة
episodes
رعد: نريد رئيسا للجمهورية يعرف أهمية دور المقاومة
Lebanon News
أكد النائب محمد رعد أن "على رئيس الجمهورية أن يعرف أهمية دور المقاومة في الدفاع عن لبنان وسيادته وأمن شعبه ويستطيع أن يُقدّر أهمية المقاومة وضرورتها في حفظ لبنان وحمايته".

اضاف: "للأسف عددٌ من المرشّحين للرئاسة يعتبرون أنّ أمن لبنان واستقراره وحفظ كيانه مرهون برِضى الإدارة الأميركية أو بأن يكون لبنان مُنفتح بالعلاقات الدولية على كلّ الدول والأصدقاء. علماً أنّ هؤلاء يقرّون بأن كل أصدقاءنا من الغرب لم ينفعونا في ردّ الإجتياح الإسرائيلي".
الإعلان

وتابع: "علينا أن نختار الخيار الأصلح، وهو أن نأتي برئيسٍ يعتزّ بأداء شعبه وجهاد أبناءه في حماية بلده ويحرِص على ألا يطعن المقاومة في ظهرِها ولا يُخيّب آمال الناس الذين عاشوا الأمن والتحرير في ظلّ فعاليّة المقاومة".
 
الإعلان
إقرأ أيضاً