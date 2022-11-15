تيمور جنبلاط من بكركي: نحن مع معوض.. واذا كان لدى الفريق الآخر اي اسم للتوافق نبحث بالأمر

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استقبل البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط يرافقه النائب راجي السعد وكان عرض للتطورات على الساحة المحلية لا سيما في ما يتعلق بالملف الرئاسي.ولفت جنبلاط بعد اللقاء في دردشة مع الصحافيين الى انه نقل للبطريرك الراعي رسالة محبة وسلام من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مؤكدًا ردًا على سؤال أن نواب اللقاء الديمقراطي مستمرون بالتصويت للنائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية، ولا يوجد لدى الكتلة اي اسم آخر، متوقعا في ضوء ما يجري في جلسات المجلس النيابي ان تطول مدة الفراغ الرئاسي، وقال: "نحن مع معوض، واذا كان لدى الفريق الآخر اي اسم للتوافق، نبحث بالأمر اهلا وسهلا".واعتبر جنبلاط ان "دعوة البطريرك الراعي لعقد مؤتمر دولي لخلاص لبنان ليست بجديدة، ونحن نتفهم موقف البطريرك الراعي في هذا الخصوص".