ميقاتي التقى بوزار والبحث تناول دعم الإصلاحات ومشاريع الطاقة المتجددة

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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة والمديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالدة بوزار، قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان ميلاني هونشتاين.وقالت بوزار في تصريح بعد الاجتماع إن "لزيارتي أكثر من هدف، الهدف الأول والأهم هو إطلاق تقرير التنمية البشرية العربية وسيكون انطلاق هذا التقرير لأول مرة في المنطقة العربية. أما الهدف الثاني فهو التباحث مع الحكومة اللبنانية لمعرفة أين وصلنا في الدعم الذي نقدمه للدولة اللبنانية وللحكومة وللشعب اللبناني وناقشنا أيضا مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة الاستراتيجية الجديدة(2023-2025)والتي تهدف الى دعم الإصلاحات ودعم الطاقة المتجددة ودعم الأزمة. وهذه الاستراتيجية ستقدم للمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في كانون الثاني المقبل وتبلغ الميزانية السنوية لها نحو 80 مليون دولار أميركي".واضافت: "كما بحثنا أيضا كيف يمكن لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي دعم الإصلاحات التي يقوم بها لبنان مع صندوق النقد الدولي، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة كونها تحسن البيئة وتوفر فرص عمل للشباب وتحد من الهجرة."كما إجتمع رئيس الحكومة مع المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا والامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى.