أخبار لبنان
16 تشرين الثاني 2022 - 08:05
Back

طعنٌ بالسرية المصرفية أمام المجلس الدستوري

طعنٌ بالسرية المصرفية أمام المجلس الدستوري Lebanon, news ,lbci ,أخبار المجلس الدستوري, السرية المصرفية,طعن, طعنٌ بالسرية المصرفية أمام المجلس الدستوري
episodes
طعنٌ بالسرية المصرفية أمام المجلس الدستوري
Lebanon News
تقدم كل من النواب الياس جرادي، فراس حمدان، أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، بولا يعقوبيان، شربل مسعد، سينتيا زرازير، ياسين ياسين، حليمة قعقور، نبيل بدر، ابراهيم منيمنة وضاح ااصادق ورامي فنج، بطعن جزئي لقانون السرية المصرفية أمام المجلس الدستوري.
 
 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً