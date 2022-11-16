طعنٌ بالسرية المصرفية أمام المجلس الدستوري

تقدم كل من النواب الياس جرادي، فراس حمدان، أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، بولا يعقوبيان، شربل مسعد، سينتيا زرازير، ياسين ياسين، حليمة قعقور، نبيل بدر، ابراهيم منيمنة وضاح ااصادق ورامي فنج، بطعن جزئي لقانون السرية المصرفية أمام المجلس الدستوري.