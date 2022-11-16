أخبار لبنان
16 تشرين الثاني 2022 - 08:05
16/11/2022 08:05:32
طعنٌ بالسرية المصرفية أمام المجلس الدستوري
طعنٌ بالسرية المصرفية أمام المجلس الدستوري
Lebanon, news ,lbci ,أخبار المجلس الدستوري, السرية المصرفية,طعن, طعنٌ بالسرية المصرفية أمام المجلس الدستوري
LBCI News Lebanon
تقدم كل من النواب الياس جرادي، فراس حمدان، أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، بولا يعقوبيان، شربل مسعد، سينتيا زرازير، ياسين ياسين، حليمة قعقور، نبيل بدر، ابراهيم منيمنة وضاح ااصادق ورامي فنج، بطعن جزئي لقانون السرية المصرفية أمام المجلس الدستوري.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
طعن
السرية المصرفية
المجلس الدستوري
إقرأ أيضاً