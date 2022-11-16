اصطدام "فان" لنقل الركاب مع "رانج روفر".. وثلاثة جرحى

اصطدام سيارة "فان" لنقل الركاب مع "رانج روفر".. وثلاثة جرحى

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LBCI News Lebanon

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح في حادث سير وقع فوق نفق محلة عرمان على طريق المنية الدولي، بعد اصطدام سيارة "فان" لنقل الركاب مع سيارة من طراز "رانج روفر".



وقد قامت عناصر فرق إسعاف جمعية "سبل السلام" بإسعاف الجرحى ونقلهم إلى مستشفى الخير في المنية.