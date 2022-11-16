الفيدار من دون كهرباء بعد سرقة شبكة التوتر المتوسط

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أعلنت شركة كهرباء جبيل، أنه "بعد أن تم سرقة شبكة التوتر المتوسط 15 الف فولت والتي تغذي بلدة الفيدار، أكملوا البارحة على سرقة ما تبقى منها وكل ذلك تحت نظر الجميع"، مشيرة الى أن "السرقات تتم بواسطة معدات ثقيلة وشاحنات وبعدد كبير من الاشخاص على الأعمدة، ولا أحد يستطيع أن يقنعنا إنه لم يتم رؤيتهم".وقالت في بيان: "لم نعد نستطيع ان نقول إن هذا غير مقبول بل اكثر من ذلك هناك فقدان للمسؤولية عند المسؤولين. ولا مبالاة، ونحن طبعا لا نملك وسائل أمنية لمنع سرقات بهذا الحجم وغير مسموح لنا بتجهيز فرق أمنية مسلحة لحماية كل الإنشاءات الموجودة في كل بلدة وقرية وشارع".واذ اعربت عن أسفها لما حصل، سألت بعد ان أصبحت بلدة الفيدار بكاملها بدون تيار كهربائي: "هل هناك مخطط نجهله؟".